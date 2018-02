Dos mentes maestras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un auténtico juego de ajedrez entre los "coaches" de Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia será el Super Tazón número 52, que se celebra mañana en Minnesota, aseguró el analista de ESPN Carlos Nava.



El "colmillo" de Bill Belichick, que disputará con su equipo el octavo Super Tazón de su carrera, se pondrá a prueba contra el estilo metódico y estudioso de Doug Pederson, en apenas su segunda temporada al frente de los Águilas.



"El papel de los entrenadores va a tener muchísimo peso, este va a ser un juego de ajedrez. De las principales cualidades de Belichick, una es el plan de juego que monta, y luego la capacidad de ajustar ya sobre la marcha. Así se vio contra Jacksonville, que estaban abajo en el marcador al medio tiempo y en la segunda mitad prácticamente le pasaron por encima a los Jaguares en un cuarto y medio", explicó el "Tapa" Nava.



De Doug Perderson destacó lo estudioso que ha sido del juego desde su etapa como jugador, pese a su novatez como entrenador en jefe.



"Si algo ha beneficiado a los Eagles es que el coach Doug Pederson, a pesar de que es su segunda temporada, ha definido un estilo de juego. Me comentaban la gente de prensa que cuando él era el suplente de Brett Favre, con Green Bay, los jugadores, incluso el propio Favre, antes de dirigirse a su coach cuando la cosa estaba complicada, iban y hablaban con Doug Pederson... es un tipo que sabe colocarse, sabe del juego y se prepara muy bien".



El especialista en la NFL consideró que la experiencia de los Patriotas en finales debe inclinar la balanza a su favor.



"Las Vegas tiene arriba a los Patriotas 5.5 puntos y la razón principal se llama Bill Belichick y Tom Brady, ellos van a jugar y a tratar de ganar el sexto anillo de campeonato juntos, en su octava presentación juntos, en un equipo que además llega con 35 jugadores con experiencia de Super Bowl comparados con únicamente seis que hay en el equipo de Filadelfia".



Ofensiva vs. defensiva



El juego de este domingo se ha denominado por muchos como la ofensiva de los Patriotas contra la defensiva de los Águilas, algo en lo que Carlos Nava está de acuerdo.



"Debe serlo, este equipo vino hasta acá por la ofensiva que tiene, incluso en los peores momentos de la temporada, si se le puede llamar así, cuando en cuatro partidos Patriotas tenía marca de 2-2, muchos pensaban que estaba fuera, pues fue Tom Brady y compañía los que lo pusieron del otro lado.



"La defensiva de Filadelfia es muy agresiva, hoy me comentaba Malcolm Jenkins (Filadelfia) que la manera que ellos piensan que pueden ganar es tratando de complicarle el trabajo a Brady, tratando de no darle touchdowns fáciles, de no permitirle jugadas de alto yardaje, jugar un poco conservador, si están en cuarta y una patearle y tratar de hacerle la vida más difícil", argumentó el reportero de ESPN, que tendrá cobertura del juego en vivo.



"El ambiente está bien, a pesar de que hace un frío tremendo, hemos estado a temperaturas de a menos 22 grados centígrados, ha nevado mucho, es una ciudad que está preparada para vivir bajo techo".



Prácticamente todos los eventos previos, añadió, se han estado celebrando en el Mall of América, uno de los más grandes centros comerciales del mundo.



"En el Mall de las Américas, el más grande de Estados Unidos y el tercero más grande del mundo, es donde prácticamente se está realizando todo, que en vez de que sea en las calles del centro, lo típico, está este gigantesco mall donde la vida es bajo techo, (ahí) se lleva a cabo toda la actividad, incluyendo centro de prensa, los escenarios, los dos equipos están hospedados en hoteles de este centro comercial y por cualquier rincón de la ciudad ves algo alusivo al Super Tazón, no hay tanta actividad afuera, pero esta es una ciudad que está preparada para vivir bajo techo cinco meses al año".