Patriots plantea robusta defensa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En Nueva Inglaterra saben perfectamente que doblarse no es romperse. El coordinador defensivo, Matt Patricia, manifestó que no le importa que el ataque de los Falcons de Atlanta les mueva las cadenas, siempre y cuando respondan en zona de gol y continúen como los mejores en cuanto a puntos recibidos.“El juego se trata realmente acerca de puntos. Quién gana y quién pierde se basa en puntos. Eso es lo más importante para nosotros. Cuidar la zona roja es lo importante para nosotros y que los contrarios renuncien a las anotaciones. Si logramos eso, estamos en una posición sólida para ganar el partido”, sostuvo Patricia.La defensiva de los Patriots fue líder en la liga al aceptar la menor cantidad de puntos por partido, con 15.6.Los Falcons establecieron marca en la NFL con ocho encuentros en fila en los que anotaron en su primera serie ofensiva. Pero Nueva Inglaterra sólo aceptó un touchdown defendiendo la primera posición del rival y apenas fue castigada con 16 unidades.“No sólo se trata de nuestra primera defensa. Nosotros pensamos en un todo y cada que estamos en zona de gol las cosas se ponen más intensas. Ellos pueden estar en el centro del campo y tener una jugada que rompa bastantes yardas, si termina en puntos es la misma preocupación para nosotros. Debemos tener todo bajo control, de lo contrario, sabemos que el juego no será nuestro. Es un enorme desafío”, añadió el coordinador defensivo del equipo campeón de la Conferencia Americana.Patricia reconoció la versatilidad ofensiva de Atlanta. Las múltiples armas con las que pueden atacar mantienen bajo estudio a su cuerpo de entrenadores y a sus jugadores.“Ellos no estarían en este juego si no fueran los mejores de la NFL . Su talento inicia con su coordinador ofensivo [Kyle Shanahan] y va al quarterback y diferentes jugadores de su backfield y receptores. Su línea ofensiva es muy atlética”.