Necaxa, a repuntar ante Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El inicio de la temporada ha sido malo para el cuadro de Necaxa quien de cuatro partidos, sólo ha podido ganar uno y cosecha tres derrotas (frente a Cruz Azul , León y Pumas). El tema más importante para los Rayos sigue siendo el de los cocientes pues ya se ubica en la posición 9 de esa dramática tabla en la que sus caídas suelen ser más vertiginosas.Este sábado el cuadro dirigido por Alfonso Sosa quiere revertir la situación en la tabla porcentual. El técnico mexicano lo sabe: “Tenemos que ir sumando, sabemos de un aproximado de puntos que necesitamos y hay que hacerlo lo antes posible. Hemos dicho que nuestro torneo es distinto al de los demás porque si pierdes desciendes mucho, ganas y subes mucho”, dijo luego de la derrota ante Pumas (3-1) el domingo pasado.Por su parte, el cuadro de Rayados quiere seguir subiendo en la general. La jornada anterior la escuadra de La Pandilla tuvo, a decir de su entrenador Antonio Mohamed, “un trabajo defensivo excelente; con uno menos no nos inquietaron, es muy difícil jugar con uno menos, estoy contento con el esfuerzo, el compromiso, el trabajo defensivo, no nos patearon a gol”, por lo que los regiomontanos partirán del orden defensivo para intentar ganar los encuentros.En la fecha 5 del torneo Clausura 2017, Rayos del Necaxa se medirán ante Rayados de Monterrey este sábado en la cancha del Estadio Victoria, en un duelo en el que los de Aguascalientes esperan quedarse con los tres puntos para intentar no bajar en la tabla de cocientes.