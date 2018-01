Los Rams jugarán en la Ciudad de México en el 2018

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de ESPN)

Los Angeles Rams será el equipo que juegue en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como equipo local durante la temporada regular del 2018, confirmaron fuentes en la liga a ESPN Asimismo, fuentes revelaron que los Oakland Raiders viajarían al Reino Unido para recibir un partido como local en el 2018, y podrían regresar a territorio mexicano para el 2019, mientras que los Rams son candidatos potenciales para recibir un juego en China en la campaña del 2019.Según fuentes en la liga, la NFL habría exigido a Rams y Raiders como parte de sus respectivos acuerdos de relocalización, ceder un partido de local al año mientras se completan sus nuevos estadios en Los Ángeles y en Las Vegas. Se espera que tanto el Los Angeles Stadium at Hollywood Park de los Rams como el Las Vegas Stadium de los Raiders comiencen a funcionar a partir de la campaña del 2020.Según las fuentes, los Rams pidieron jugar en México este año como parte de su arreglo por su reciente mudanza desde St. Louis a Los Ángeles.Finalmente, fuentes señalaron que la NFL trataría de adelantar el partido en México en el calendario regular con respecto a los dos años pasados, cuando se jugó en el mes de noviembre.De acuerdo a fuentes, la liga preferiría que el viaje realizado por los equipos a territorio mexicano se realice en el mes de septiembre u octubre. El encuentro de la próxima temporada se llevaría a cabo en domingo por la tarde, igual que sucedió en el 2017, para facilitar la logística del viaje a las franquicias involucradas.Los Rams han cedido partidos de temporada regular en casa para jugar en el Reino Unido en tres ocasiones, incluyendo los últimos dos años. El 28 de octubre del 2012, siendo todavía de St. Louis, viajaron a Londres para jugar en Wembley contra los New England Patriots, ante quienes perdieron por 45-7. El 23 de octubre del 2016, ya con Twickenham como escenario, los Rams sucumbieron ante los New York Giants por 17-10, y en el mismo inmueble vencieron por 33-0 a los Arizona Cardinals el 22 de octubre del 2017.En los dos últimos años, los Raiders habían fungido como locales en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, venciendo el 21 de noviembre del 2016 a los Houston Texans por 27-20, y luego sucumbiendo ante los campeones reinantes Patriots el 19 de noviembre del 2017 por 33-8.Para el Estadio Azteca, se tratará del cuarto partido de temporada regular de NFL, y tercero consecutivo. El primero se realizó el 2 de octubre del 2005, cuando los Cardinals se impusieron a los San Francisco 49ers por 31-14, seguido por los dos encuentros de los Raiders que se llevaron a cabo tras una remodelación extensa a diversas áreas del inmueble.