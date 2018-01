Davino, satisfecho con base mexicana en Rayados de Monterrey

MONTERREY, Nuevo León(Tomada de Multimedios Deportes)

Aunque últimamente se ha mencionado que la base de mexicanos en Rayados es muy corta, su presidente deportivo Duilio Davino se dijo tranquilo con el número de futbolistas de nacionalidad mexicana que tiene el plantel y por lo que puede surgir de las fuerzas básicas, según informó Multimedios Deportes "No puedes apurar los procesos. Tenemos mucha calidad en la cantera. Estamos muy tranquilos con la base de mexicanos que tenemos", dijo.En los últimos años han salido de la cantera elementos como César Montes y Jonathan González que han movido el interés en Europa y Davino afirmó que aunque existen cláusulas si llega una buena oferta no impedirán el deseo del futbolista de jugar en el Viejo Continente."Las cláusulas claro que están. Hay algo más importante que las cláusulas que es el lado humano y la ilusión. Si es un negocio bueno para todos no podemos frenarlo. Seguramente si hay una oferta se valorará pensando lo mejor para la institución".