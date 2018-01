Gallardo renueva con River Plate por cuatro años

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Marcelo Gallardo renovó contrato el miércoles con River Plate por cuatro años, un plazo poco común para el inestable futbol argentino.



"Uno en el futbol nunca sabe lo que va a pasar, pero hemos sido sensatos y lógicos en estos años. ¿Por qué no pensar que el contrato se puede respetar? Si lo firmé es porque lo siento así", comentó el entrenador en rueda de prensa tras la formalización del nuevo vínculo.



Gallardo, de 41 años, tomó las riendas de River en 2014. Desde entonces ganó seis títulos: Copa Sudamericana (2014), Copa Libertadores (2015), Recopa Sudamericana (2015-2016) y dos Copas Argentinas (2016-2017).



“Siento que estos tres años y medio los he vivido con intensidad y pasión, en los que aprendí un montón. No es fácil estar a la cabeza de un club tan importante y haber sido competitivo a través de los años”, destacó Gallardo, quien se formó como jugador en el club millonario ante de iniciar un periplo que incluyó Mónaco y Paris Saint Germain de Francia, D.C United de la MLS y Nacional de Uruguay.



A su turno, el presidente Rodolfo D’Onofrio aseveró "tenemos el orgullo de decir que hemos firmado el contrato con el mejor técnico de la Argentina".



“El futbol argentino necesita de una vez por todas que haya continuidad en los procesos. No podemos estar cambiando cada dos por tres”, indicó el dirigente, en referencia a la inestabilidad laboral que padecen los entrenadores en los clubes locales.



En esta nueva etapa, Gallardo tomará el control de futbol juvenil de River con el objetivo de “seguir desarrollando a la institución, en la formación de jugadores. Poder sembrar... Los jugadores de la casa son los que a largo plazo nos van a dar muchísimas satisfacciones a los hinchas de River”.



Al inicio de la temporada, River tendrá como primer desafío la Supercopa Argentina ante su clásico rival Boca Juniors el 14 de marzo. El primero disputa el trofeo como campeón de la Copa Argentina y el segundo como el ganador de la última liga.



En tanto, a partir de febrero iniciará su participación en la Copa Libertadores en el Grupo 4, junto a Flamengo de Brasil, Emelec de Ecuador y un rival que surgirá de la fase preliminar del certamen.



Respecto a los refuerzos, D’Onofrio confirmó que el club argentino pagará la cláusula de salida del arquero Franco Armani, del Atlético Nacional de Colombia. En simultáneo con la conferencia en Buenos Aires, el club colombiano daba por hecha la operación con un mensaje de despedida al guardameta a través de su cuenta oficial de twitter.



El otro jugador en carpeta es el delantero Lucas Pratto, actualmente en el Sao Paulo de Brasil. “En próximas horas vamos a hacer una propuesta concreta por el jugador”, anunció el dirigente millonario.



En cambio, Gallardo dio prácticamente por caídas las negociaciones por el volante argentino Damián Musto, actualmente en el Tijuana de México, luego que trascendiera un supuesto dopaje del jugador en un partido de mediados de año.



“Estamos esperando la confirmación oficial pero si es así no podremos contratarlo”, apuntó Gallardo.