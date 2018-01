Argentino Cecchini es presentado en León

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El volante argentino Emanuel Cecchini fue presentado el miércoles como nuevo fichaje del León para el torneo Clausura 2018 que arranca el próximo fin de semana.



Cechini, de 21 años de edad, debutó en el 2013 con Banfield de su país y el verano pasado fue transferido al Málaga español donde jugó muy poco y fue cedido a préstamo con los Esmeraldas.



"Sé que la gente me va a exigir y más porque vengo de otra liga y quizá no me conocen tanto pero yo vengo a conseguir cosas importantes acá", dijo Cecchini en rueda de prensa. "León es un club importante y vengo con la idea de conseguir minutos, me sedujo mucho su historia al saber que es un equipo ganador en México".



El León, que ha sido siete veces campeón de liga en México, la última en el Clausura 2014.

Cecchini y el uruguayo Matías Britos son los únicos fichajes de los Esmeraldas para la próxima temporada.



León debuta en el Clausura 2018 el próximo viernes cuando enfrente al Atlas.