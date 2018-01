Alanís no jugará con Chivas: Matías Almeyda

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No hay más rumores, el futuro del defensa Oswaldo Alanís con Chivas esta definido y no volverá a jugar con el equipo tapatío.



La condición que pone la directiva del plantel es que Alanís acepte los términos, que son firmar una ampliación de contrato por seis meses más sin aumento de sueldo, cosa que el futbolista no quiere aceptar.



En conferencia de prensa, Matías Almeyda, estratega del Rebaño Sagrado, afirmó que la decisión ya está tomada y lo único que podrá hacer Alanís es entrenar con el plantel para cumplir los seis meses que le restan de contrato.



“Las posibilidades que veo en Oswaldo (Alanís) es entrenarlo como un jugador normal, y con el aprecio que le tengo no me molesta entrenarlo. Otro entrenador, otros clubes lo apartarían. Nosotros optamos por tenerlo en el grupo, lo respetamos como persona y deseamos que le salga su sueño”, declaró el estratega.