Márquez quiere un título con el Atlas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rafael Márquez, defensa de los Rojinegros del Atlas, afirmó que su objetivo principal es darle alegrías a la institución y a la afición, tratando de conseguir un campeonato con el club.



Asimismo, aseguró sentirse privilegiado y motivado por disfrutar del futbol como una profesión. “Las ganas de jugar son las que no me faltan nunca en la posición que sea y yo creo que es lo más importante”.



El eterno capitán atlista, manifestó que “es un privilegio tener esta profesión. Hay pocos trabajos que se disfrutan como éste, así que eso es lo principal que me motiva a seguir, a levantarme cada día, disfrutar del entrenamiento, del fútbol, a mis compañeros; eso es lo principal, después uno se propone metas a corto, mediano y largo plazo.



El objetivo principal es poder dar a la institución, a los aficionados Rojinegros, alegrías, tratar de buscar lo que siempre ha querido el club que es un campeonato”.



Márquez aseguró que el certamen pasado debe servir para aprender de los errores y no dejar ir tantos puntos; además, comentó que los jóvenes son parte fundamental de nuestro plantel y que deben tomar la responsabilidad en el equipo para generarse oportunidades en el futuro.



“Tenemos una base de jóvenes que está tratando de hacer las cosas bien, que están siendo competitivos y sí, estamos haciendo lo mejor que podamos, por momentos creo que nos vimos superiores a algunos equipos, pero cuestiones de errores individuales nos costaron puntos”, dijo.



Para ello, señaló que “estamos trabajando muchísimo, estamos tratando que los jóvenes tomen esa responsabilidad de ser parte importante en el equipo, tienen grandes oportunidades en un futuro; estamos jugando casi con puros mexicanos, son muy pocos los extranjeros que están jugando con nosotros y eso los motiva a hacer un campeonato importante. Estamos tratando de mentalizarnos a conseguir todos los puntos posibles, tratar de calificar y ya en una liguilla puede pasar cualquier cosa”.



El defensa rojinegro aseguró que el plantel fue parte importante en la decisión de su continuidad, ya que se siente orgulloso con el equipo que tiene, con grandes promesas, buenos jugadores que aprenden y crecen día con día.