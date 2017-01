El futbolista Arjen Robben no quería dejar de ser merengue

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El holandés Arjen Robben reveló que no quería salir del Real Madrid en 2009, sin embargo, intereses económicos del equipo blanco pesaron más en aquel momento.“Nos dijeron a mí y a mi agente que el club podía recuperar algo de dinero si me vendían, pero inicialmente no quería irme”, explicó para la cadena Fox Sports.Incluso, Robben pensó que su salida podía ser un retroceso.“El Bayern no se encontraba en la élite europea y fue un paso hacia atrás para mí”, mencionó.