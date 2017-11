Correa pide matrimonio a su novia tras ganar Serie Mundial

LOS ÁNGELES(AP )

Carlos Correa y Daniella Rodriguez se marcharon del Dodger Stadium con anillos nuevos.En un momento que fue emitido en vivo por televisión, el campocorto de los Astros pidió a su novia que se casara con él instantes después de que Houston se hiciera el miércoles con el título de la Serie Mundial con una victoria 5-1 en el séptimo juego.La declaración de su novio tras aproximadamente un año de relación tomó por sorpresa a Rodriguez, ex Miss Texas USA.“Estaba muy centrado en el juego”, comentó Rodriguez. “Lo único de lo que hablaba era de ganar la Serie Mundial, de modo que nunca pensé que tuviera algo como esto en mente, así que cuando ocurrió, simplemente me quedé en shock”.Tampoco tenía idea de que la madre de Correa le había instado a formalizar su relación, ni de que él llevaba varias semanas preparando la petición. Incluso los compañeros de Correa estaban al tanto: Carlos Beltrán, bateador de 40 años de los Astros, ayudó al pelotero de 23 años a elegir el anillo.Correa dijo que había decidido arriesgarse y esperar a un final emocionante para la primera temporada en la que los Astros se llevaron el título de las mayores.“Sabía que teníamos potencial de campeonato, de modo que decidí esperar hasta el último juego de la temporada”, dijo Correa.Rodriguez dijo que sí, una vez recuperó el habla.Mientras Correa iba al clubhouse para rociar a los demás con champaña, Rodriguez mostró sonriente el enorme anillo a las esposas y novias de otros jugadores de los Astros, como Kate Upton, pareja de Justin Verlander.Rodriguez dijo que necesitaría un tiempo para superar la conmoción.“Todo el mundo lo sabía salvo yo”, dijo. “Se me da muy bien descubrir cosas. Cada vez que tuve una fiesta sorpresa de cumpleaños, siempre lo descubrí. Así que de esto no sabía absolutamente nada. Todo el mundo lo sabía salvo yo”.Correa y Rodriguez viven juntos en Houston con su cachorro, Groot. Correa, que fue Novato del Año de la Liga Americana en 2015, sumó cinco jonrones y 14 remolcadas en una gran postemporada, redondeada por ocho hits en la Serie Mundial, incluidos dos jonrones.