Peligra de nuevo Olimpiada Nacional

GUADALAJARA, Jalisco(Agencias)

La realización de la Olimpiada Nacional 2018 está en análisis para efectuarse porque la Conade no la tiene considerada dentro de sus prioridades del próximo año.



Así lo estableció este miércoles Alfredo Castillo, director general de la Conade, al establecer que por tema presupuestal de la dependencia federal se necesita que los Estados aporten dinero para salvar la Olimpiada.



"Hay que ver el tema del presupuesto que se dé para el 2018 porque si nos vuelven a recortar de 7 mil (millones de pesos) a ahorita que estamos en mil 800, si hay otro recorte y está el tema de clasificar a los (Juegos) Centroamericanos, que es un mundo de atletas, pues bueno, vamos a tener que priorizar, porque no hay dinero que alcance.



"Este año destinamos poco mas de 90 millones de pesos, Nuevo Leon habrá puesto 50 millones, también los Estados que quieran ser sede y aportan en deportes de conjunto, pues tampoco estoy en contra, si hay 3 o 4 Estados que aportan o la afectación presupuestal la tienen ellos, tampoco me voy a oponer", declaró Castillo de visita en Guadalajara.



El dirigente del deporte mexicano expuso que en las 20 ediciones de la Olimpiada Nacional no se han captado suficientes deportistas en relación a los 5 mil millones de pesos que calcula se han invertido a esta justa infantil y juvenil desde entonces.



Además, defendió el proyecto Academias Conade que en unos ocho deportes inició en marzo y que busca, justamente, detectar a los mejores deportistas juveniles de esas disciplinas.