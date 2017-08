Invitados a boda Messi donaron alrededor de 14 mil dólares

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Los invitados a la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo, entre ellos varios astros del fútbol mundial y figuras del espectáculo, donaron el equivalente al costo de diez viviendas de emergencia para familias pobres, alrededor de 14 dólares.



Así lo confirmó el miércoles la organización no gubernamental TECHO, a la cual el flamante matrimonio destinó el dinero recaudado entre los 260 invitados a la celebración en vez de cumplir con la tradicional lista de regalos.



“Para transformar nuestra alegría en un acto de solidaridad, en lugar de un obsequio pedimos una donación a TECHO”, escribió la pareja en la tarjeta que acompañaba la invitación a la boda que tuvo lugar el pasado 30 de junio en Rosario, ciudad natal de la estrella del Barcelona y de Roccuzzo.



TECHO, una organización dedicada a combatir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, informó en un comunicado difundido en su sitio de internet y por redes sociales que “hasta el momento se recaudaron 10 viviendas de emergencia”, como denomina a los hogares que ayuda a construir en zonas de alta vulnerabilidad social.



La organización no difundió la cifra exacta de lo recaudado. En su sitio de internet informa que cada vivienda de emergencia tiene un costo aproximado de 24.000 pesos (1.344 dólares a la cotización actual). Según ese cálculo, el total donado por los invitados sería de unos 240.000 pesos (13.445 dólares).



“El miserable regalo de casamiento”, tituló el diario Clarín en su sitio de internet, uno de los más visitados de Latinoamérica. Sobre la cifra recaudada, comentó que “llama la atención y provoca indignación. Porque se trata de estrellas del fútbol y del mundo del espectáculo, muchos de los cuales viven una cómoda situación económica”.



Luis Suárez, Neymar y el defensor Gerard Piqué y su pareja, la cantante colombiana Shakira, Carles Puyol, Samuel Eto’o, Cesc Fábregas, Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero y el ex tenista argentino Guillermo Coria, fueron algunos de los comensales.



TECHO aclaró que los canales de donación “permanecerán abiertos ya que a la fecha registramos algunas transferencias desde el exterior que no pudieron concretarse con éxito”.



Según un relevamiento de la propia organización presentado en diciembre último, en Argentina existen alrededor de 2.432 asentamientos informales (terrenos donde residen ocho o más familias sin títulos de propiedad) donde el 95% de sus habitantes no tienen acceso al agua corriente, el 98% sin cloacas y el 73% sin conexión formal a la energía eléctrica.