Los números condenan a De Gea en Rusia 2018

MOSCÚ, Rusia(GH)

Las críticas y dudas se despertaron sobre el arquero David De Gea, a quien constantemente medios españoles suelen vincular con Real Madrid; desde su desatinado accionar en el Portugal vs España que se acentúo con la eliminación de ‘‘La Furia Roja’’ del Mundial.El foco mediático se centró guardameta del Manchester United, luego del nivel con el que se había mostrado en las más recientes temporadas de Premier League que lo encumbraban entre la élite de los porteros.Su selección recibió un total de doce remates a portería durante la Copa del Mundo, tomando en cuenta que se incluyen los cuatro lanzamientos de la serie de penales ante Rusia, se tiene que De Gea realmente no fue tan exigido.Sin embargo los números marcan 11 goles concedidos por 12 intervenciones que tuvo el cancerbero ibérico. Consiguiendo su única parada frente a Marruecos.Adivinó dos cobros desde los 11 pasos e incluso llegó a rozar uno de ellos, si bien no se puede juzgar y reprochar el desempeño de David por no tan deslumbrante papel de España en general; concluyó su participación con un récord poco honroso.