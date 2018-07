Nos hubiera tocado otro rival y otras posibilidades: Carlos Vela

(El Universal)

La Selección Mexicana se condenó desde su derrota con Suecia (0-3), en el cierre de la fase de grupos. De haber pasado como líderes a octavos de final, “las posibilidades serían diferentes” para alcanzar el anhelado quinto partido.



“En el partido contra Suecia era de ganar o empatar, nos hubiera tocado otro rival y otras posibilidades”, dijo el atacante Carlos Vela a Televisa, luego de la eliminación del Tri de Rusia 2018.



Sobre el accionar de su escuadra, Vela, señaló que “cada Copa es diferente, no podemos hablar de otros procesos, había que tener mentalidad positiva, romper nuestras propias barreras, no pudo ser, Brasil tuvo la fortuna y no fue una victoria fácil para ellos, pero nos volvimos a quedar en el mismo lugar”.



Si la derrota con Brasil (2-0) es un reflejo del futbol mexicano, el delantero tricolor evitó juzgar.



“Creo que es complicado decir 'sí' o 'no', sino hay hechos o resultados no puedo agarrar y decir que somos diferentes, hay que seguir trabajando y dar la cara por el futbol mexicano”.



Por otro lado, Guillermo Ochoa, se limitó a felicitar a la escuadra brasileña, a la que le hizo partido al registrar poco más de 20 atajadas.



“No es nada más de un jugador, es de todo el equipo, al final es que ganemos todos, me hubiera encantado pero cada uno pone lo mejor, hoy las cosas no fueron las mejores para México, desde la cancha nos faltó precisión en momentos que podíamos hacer daño”, expresó. “Queda felicitar a Brasil”.