Joffre Guerrón sale de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Estoy a la espera de otro gran club ya que de mutuo acuerdo con cruz azul ahora soy un jugador libre y dueño de mi pase . — Joffre Guerron DG8 . (@joffreguerron8) 2 de marzo de 2017

Luego de que no entrara en planes con Cruz Azul para el actual Clausura 2017, Joffre Guerrón rescindió su contrato con la Máquina y se encuentra a la espera de que un club, mexicano, o del extranjero, lo fiche en el mercado de verano.El ecuatoriano llegó a los celestes en el Clausura 2016, sin embargo, su calidad mostrada con los Tigres no pudo hacerse presente y no cumplió con las expectativas. Su último compromiso lo jugó el 23 de octubre de 2016, en un cotejo de Copa entre Cruz Azul y Puebla.De tal manera, Guerrón, mediante su cuenta de Twitter informó su situación actual y agradeció al equipo cruzazulino por la oportunidad.