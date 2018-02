Blatter: "Nueva evidencia" para apelar su suspensión

GINEBRA (AP )

El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que tiene “nueva evidencia” y quiere que se vuelva a abrir el caso por conducta financiera inapropiada que desembocó en su suspensión de seis años del futbol.



“Ya que ha aparecido nueva evidencia, es el momento de cuestionar la decisión del comité de ética de la FIFA _ ¡mi suspensión por seis años!”, escribió Blatter el viernes en su cuenta de Twitter.



Cuando The Associated Press le pidió más detalles sobre posible evidencia, el vocero de Blatter, Thomas Renggli, contestó que “estamos trabajando en eso”.



Blatter está vetado del fútbol hasta octubre de 2021, después que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó su sanción por realizar pagos indebidos a su ex asesor Michel Platini.



El caso le costó a Platini la presidencia de la UEFA, y también evitó que fuese candidato para reemplazar a Blatter en la FIFA en 2016.