¿Ventaja de local?

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque en los últimos años el éxito de México en casa ha sido constante en Series del Caribe, en las 10 ocasiones que el clásico visitó tierras aztecas antes de 2005 los anfitriones jamás habían levantado el cetro de monarca en propio patio.



La primera ocasión que se decidió que la justa fuera en México, específicamente en Hermosillo, ni Yaquis de Ciudad Obregón ni Venados de Mazatlán pudieron con el paquete y acabaron segundos y terceros, respectivamente.



Tanto en Mazatlán 1978 como en Hermosillo 1982 el resultado no fue nada alentador para el cuadro tricolor, debido a que en ambas ocasiones terminaron en el último puesto con sólo una victoria.



El evento volvió al puerto sinaloense para 1985 y fue ahí donde con tres victorias y tres derrotas le dieron pelea a un duro cuadro de República Dominicana que sólo cayó en un encuentro, terminando por encima de los boricuas y los venezolanos.



A partir de ese momento, en Hermosillo 1987 y 1992, además de Mazatlán 1989 y 1993, los nombres cambiaban y los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico hacían lo mismo, pero en estas ediciones el tercer lugar fue el que le correspondió a México.



Para 1997 y 2001, los mexicanos se quedaron a un paso de ser monarcas, pero fue en 2005 cuando se dio el gran paso y la primera gran alegría a la afición, pues con gran actuación de Venados de Mazatlán en el estadio Teodoro Mariscal, el título en propia tierra por fin llegó.



Fue en el 2013 cuando la justa estuvo de nuevo en la capital de Sonora, y en un juego de 18 entradas Yaquis de Ciudad Obregón le entregó otro título a la afición local.



El año pasado en el nuevo estadio de Culiacán, México peleó hasta el último out contra Criollos de Caguas de Puerto Rico, pero el cetro no se dio, por lo que el evento que inicia hoy representa una revancha, ahora en Jalisco.