Bill Belichick se codea con los grandes

HOUSTON (AP )

Aprecia más la filosofía del equipo que sus partes individuales.Suele parecer insensible, capaz de despedirse sin el menor miramiento de jugadores que ya no le sirven, aunque es profundamente leal.Tiene ideas muy arraigadas sobre cómo administrar a su equipo, pero no duda en aprender de otros.Esta es una descripción del entrenador de Nueva Inglaterra Bill Belichik, quien puede distanciarse de otros grandes timoneles en la historia de la NFL si conquistar su quinto título de Super Bowl.Y también es una descripción de Chuck Noll. Tom Landry, Greg Popovich, John Wooden, Pep Guardiola, José Mourinho y otros grandes en el Olimpo de los entrenadores deportivos."De entrada necesitas tener una maestría de la estrategia", dijo John O'Sullivan, fundador del proyecto Changing the Game, y quien suele hablar sobre la importancia de los entrenadores en la sociedad. "Pero lo primero que hacen los grandes entrenadores es establecer un vínculo. Cuando estableces un vínculo con alguien, está dispuesto a dar la vida por ti".