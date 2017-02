Ronaldinho se convierte en "embajador" del Barcelona

BARCELONA (AP )

Ronaldinho se convirtió en "embajador y representante" del Barcelona en eventos internacionales durante los próximos años.El Barsa anunció el jueves que el futbolista brasileño también formará parte de un proyecto llamado "Legends", un equipo de ex jugadores del Barsa que participan en partidos de exhibición, clínicas y actos institucionales alrededor del mundo.También habrá colaboraciones entre la academia del Barcelona y del jugador, quien participará en eventos de la Fundación Barcelona relacionados con la Unicef, señaló el club.Ronaldinho jugó con el Barsa entre 2003-08, y en ese período fue elegido en dos ocasiones como el mejor futbolista del mundo, en 2004 y 2005. Con 36 años, el delantero no se ha retirado oficialmente, aunque no juega desde 2015.Famoso por su juego alegre y sonrisa, Ronaldinho ganó dos títulos de la liga española y uno de la Liga de Campeones, además de conquistar el Mundial de 2002 con Brasil.