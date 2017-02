Chelsea busca revancha ante Arsenal

MANCHESTER, Inglaterra(AP )

Si, como todo parece apuntar, Chelsea alza el trofeo de la Liga Premier inglesa esta campaña, habrá un partido que será recordado como definitorio para el técnico Antonio Conte.Olvídese de la paliza de 4-0 a Manchester United en octubre cuando humillaron a su exentrenador José Mourinho. O la victoria de 5-0 sobre Everton en noviembre cuando todo salió bien y Eden Hazard a ratos se pareció a Lionel Messi.O incluso la remontada contra Manchester City al mes siguiente que instaló firmemente a Chelsea como favorito para el cetro.El momento definitorio de la campaña de Chelsea va a ser una derrota que llevó a una seria introspección y, crucialmente, un cambio de formación. Un fracaso de 3-0 en casa de Arsenal el 24 de septiembre anonadó a Conte.El italiano vio a su equipo jugar fragmentado, con la actitud equivocada, el equilibrio equivocado y sin identidad. Lo único bueno que salió de esa visita al Emirates Stadium fue un cambio en la segunda mitad a una formación de 3-4-3, que finalmente puso el sello de Conte en el equipo.Desde ese punto, cuando el club estaba octavo en la tabla, Chelsea no ha mirado atrás. Con 15 victorias en 17 partidos posteriores, Chelsea recibe a Arsenal el sábado con una ventaja de nueve puntos en la cima y la mayoría de los observadores consideran que la campaña está decidida."Pienso", dijo Conte, "que ésta pudiera ser una buena oportunidad para mostrar ahora que somos un equipo totalmente diferente".Eso ya está demostrado. David Luiz luce como un jugador distinto con más libertad como líbero en la zaga de tres. Discretamente, Marcos Alonso y Victor Moses han brillado como laterales, el mediocampista de contención N'Golo Kante es posiblemente el jugador más influyente en la liga, mientras que los delanteros Hazard y Pedro Rodríguez han sido excelentes ahora que no tienen la misma carga defensiva, como parte del trío de punta con Diego Costa.El equipo se ve más astuto y organizado, como lo mostró en el empate de 1-1 con Liverpool el martes, cuando Chelsea absorbió las presiones tempranas de los de casa antes de encontrar su paso y salvar el empate.Entonces está Arsenal, que iba en plena forma en septiembre cuando recibió a Chelsea . Pero, como es usual, el equipo de Arsene Wenger no ha cumplido con las expectativas y una derrota de 2-1 en casa ante el débil Watford expuso sus fallas y llevó al técnico a cuestionar la fortaleza mental de sus jugadores.Esos jugadores tendrán que estar listos en Stamford Bridge el sábado, porque una derrota las dejaría casi seguramente fuera de la pelea por el título. Arsenal va tercero, empatado en puntos con el segundo Tottenham con 15 partidos por jugarse.Una crisis azota el mediocampo de Arsenal justo en el peor momento, con Granit Xhaka suspendido, Mohamed Elneny en la Copa Africana de Naciones con Egipto, Jack Wilshere en préstamo y Aaron Ramsey sumándose a Santi Cazorla entre los lesionados.Francis Coquelin y Alex Oxlade-Chamberlain parecen ser las opciones de Wenger para el fin de semana.Si vence a Arsenal, Chelsea habrá sobrevivido la semana más difícil sin daños y seguramente quedará imparable.