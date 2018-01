Caixinha busca su 11 titular para el Clausura 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha afina detalles de cara al torneo de Clausura 2018 y en la práctica de este martes mostró lo que podría ser el once titular que utilizará para el choque del sábado próximo ante los Xolos de Tijuana.



El estratega portugués utilizó a Jesús Corona, José Madueña, Julián Velázquez, Julio César Domínguez, Adrián Alderete, Francisco Silva, Rafael Baca, Martín Rodríguez, Ángel Mena, Felipe Mora y Carlos Fierro.



Caixinha también le dio actividad a otro grupo de jugadores, en el que se encontraba Édgar Méndez, suspendido por la Liga MX seis partidos después de que lanzó un escupitajo a Alejandro Díaz durante el choque de cuartos de final del torneo pasado ante América.



También entre los que no fueron considerados en el primer equipo se encontraban: Javier Salas, una de las últimas contrataciones: Enzo Roco, Jordan Silva y Santiago Giménez, hijo del ‘Chaco’ quien dejó a la institución para integrarse con los Tuzos del Pachuca.



Walter Montoya no trabajó con el resto del plantel, lo hizo por separado en el gimnasio, junto con Martín Cauteruccio y Gerardo Flores.



El debut de los cementeros será este sábado cuando se mida a los Xolos en el estadio Azul.