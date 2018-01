Sharapova gana, Ostapenko pierde en Shenzhen

SHENZHEN, China(AP )

Maria Sharapova tuvo 11 ases y salvó siete de 10 break points para vencer el martes a Alison Riske 4-6, 6-3, 6-2 y avanzar a cuartos de final del torneo de Shenzhen.



La cinco veces campeona del certamen se medirá con Zarina Diyas, que eliminó sorpresivamente a la tercera cabeza de serie Zhang Shuai 6-3, 6-7 (5), 6-4.



"Aunque me habría gustado una victoria fácil y rápida, este es el tipo de match que una necesita, especialmente con una preparación tan breve antes del Abierto de Australia”, dijo Sharapova.



Previamente en la jornada, Kristyna Pliskova, melliza de la ex número 1 Karolina Pliskova, venció a la campeona del Abierto de Francia Jelena Ostapenko 6-1, 6-4.



Ostapenko, que se impuso a Serena Williams en un match de exhibición en Abu Dhabi el sábado, se vio abrumada por los poderosos saques de Pliskova.



"Me sentí un poco nerviosa en el segundo set, pero mi servicio estaba realmente bien hoy, lo que ayudó mucho”, dijo Pliskova.



Pliskova se enfrentará seguidamente con Ana Bogdan, que venció a Camila Giorgi 6-4, 6-2.



Aryna Sabalenka también avanzó con una victoria de 6-1, 6-0 sobre Danka Kovinic, mientras que Timea Babos eliminó a Magda Linette 6-2, 6-1.