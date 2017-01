Gira podría agravar problemas del Heat

MIAMI(AP )

Cuando Miami concluya su próxima gira, se habrá cumplido la primera mitad de la campaña regular. Para el Heat, ese periodo ha parecido una eternidad.



Hace apenas siete meses, el Heat se quedó a un triunfo de avanzar a la final de la Conferencia del Este. En la presente campaña, ha sido el primer equipo en acumular 25 derrotas.



Sólo filadelfia y Brooklyn impiden que Miami sea el peor equipo de la liga, por un estrecho margen. Las lesiones han hecho más tortuosa la tarea de reconstruir el equipo.



"No es tanto frustración, sino solidaridad", dijo el alero Justise Winslow, respecto del ánimo que impera en el equipo.



Golpeado y frecuentemente superado, el Heat comenzará este martes en Phoenix una gira de seis encuentros. La buena noticia es que los primeros tres compromisos serán contra equipos que marchan muy por debajo de la marca de .500, igual que el propio Miami.



La mala noticia es que Miami no ha derrotado a nadie como visitante en más de un mes. Y el Heat parece tener una alineación distinta cada noche.



Tan sólo en la derrota del domingo ante Detroit, Miami careció de Goran Dragic, Hassan Whiteside, Dion Waiters, Josh McRoberts y Winslow. McRoberts está fuera por tiempo indefinido, debido a una fractura en el pie izquierdo.



El lunes, no viajaron con el equipo Whiteside, quien se llevó un piquete en el ojo derecho, ni Winslow, quien sufre una molestia en el hombro derecho. Pero ambos podrían incorporarse en algún momento de la gira.