Lesión de David Johnson, de Arizona, no requiere cirugía

TEMPE, Arizona,(AP )

En lo que el coach Bruce Arians consideró "grandiosas noticias", la lesión de rodilla izquierda del running back David Johnson, de los Cardinals de Arizona, no es grave y no requerirá cirugía.



Una resonancia magnética mostró que Johnson presenta un esguince de ligamento lateral interno que requeriría de seis a ocho semanas de descanso y rehabilitación.



Johnson dijo ante los medios el lunes que supo que su lesión no era seria poco después de sufrirla el domingo en Los Angeles en la victoria de 44-6 sobre los Rams.



"Se sentía dolor incluso al caminar", declaró. "Pienso que estaba asustado al principio, con el contacto inicial. Pero después me tranquilicé un poco, fui a los vestuarios y estaba bien".



Johnson fue trasladado a los vestidores en un vehículo y regresó para seguir las acciones del juego desde la banca, ya sin uniforme y con una rodillera.



El running back de 25 años señaló que ha visto el video del momento en que sufrió la lesión, en una jugada en la que un defensivo cae sobre su pierna, causando que la rodilla se doble de forma anormal.



"Tras ver el video, con todo lo que sucedió, definitivamente me siento bendecido con el resultado", agregó.



La lesión le impedirá participar en el que habría sido su primer Tazón de los Profesionales, pero eso significa que el running back de segundo año no tendrá que preocuparse sobre apresurarse rumbo a casa para el nacimiento de su primer hijo, programado aproximadamente para el mismo tiempo.