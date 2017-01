Vence Muguruza a Stosur en 1ra ronda en Brisbane

BRISBANE, Australia (AP)

La española Garbiñe Muguruza, ganadora del Abierto de Francia, superó la primera ronda del Internacional de Brisbane por primera vez en su carrera, y de paso extendió la mala racha de Sam Stosur con un triunfo de 7-5, 6-7 (2), 7-5 el lunes.



Muguruza, cuarta preclasificada, salió delante de tres situaciones de punto para set en el primero y remontó tras sufrir un quiebre de servicio en el tercero para definir en dos horas y 45 minutos en una tarde húmeda.



En sus dos participaciones previas en el torneo que da inicio a la temporada, Muguruza lidió con lesiones y no pudo ni siquiera completar un encuentro.



“Fue una batalla”, indicó la española de 23 años. Stosur “jugó muy bien hoy. Realizó servicios brutales. Tomó tres horas definir esa batalla”.



Muguruza derrotó a Stosur en las semifinales del Abierto de Francia el año pasado antes de superar a la entonces número uno del mundo, Serena Williams, en la final para apuntarse su primer título de un torneo major.



La derrota extendió el bache de Stosur, la australiana de 32 años que no ha ganado un encuentro competitivo en sencillos desde la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en septiembre y no ha superado una segunda ronda en el torneo en su natal estado de Queensland.



La rusa Svetlana Kuznetsova, la ucraniana Elina Svitolina y la italiana Roberta Vinci también avanzaron el lunes.



Svitolina, la única jugadora en vencer tanto a Serena Williams como a la alemana Angelique Kerber en 2016, inició con un triunfo de 6-3, 6-3 sobre Mónica Puig, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Kuznetsova derrotó 6-2 6-4 a la estadounidense Louisa Chirico, mientras que Vinci fue llevada al límite antes de ganar 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (5) a la ucraniana Kateryna Bondarenko.



En la rama masculina, otra de las esperanzas australianas quedó fuera en la primera ronda cuando David Ferrer, octavo preclasificado, superó 6-3, 7-5 a un errático Bernard Tomic.



Nicolas Mahut avanzó a la segunda ronda con una victoria de 4-6, 6-3, 6-4 sobre su paisano francés Stephane Robert, mientras que Kyle Edmond dejó fuera al estadounidense Ernesto Escobedo 7-6 (4), 7-6 (6).



En un duelo vespertino interrumpido por una tormenta eléctrica, Grigor Dimitrov requirió tres match points antes de vencer 6-2, 6-3 a Steve Johnson.