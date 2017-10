Messi suma otro doblete y el Barcelona continúa perfecto

BARCELONA, España(AP )

Sin público, pero con dos goles de Lionel Messi, el Barcelona ganó el domingo por 3-0 al visitante Las Palmas para seguir su paso perfecto en la liga española, donde lidera la clasificación con 21 puntos de 21 posibles.



El Real Madrid finalmente también venció de local, 2-0 al Espanyol gracias a un doblete de Isco Alarcón, pero sigue lejos del puntero, concretamente a siete unidades de distancia en el quinto lugar.



En un partido jugado a puerta cerrada por decisión del Barsa, Messi celebró su décima y undécima dianas ligueras a los 70 y 77 minutos, después de que Sergio Busquets abriera la cuenta a los 49 ante Las Palmas, que cayó al 17mo lugar con seis unidades.



El Barsa informó que había optado por disputar el encuentro sin público tras los hechos de violencia a lo largo de la jornada en Cataluña. Más de 460 personas resultaron heridas luego que la policía española buscó impedir que ciudadanos votaran en un referéndum de independencia que el gobierno central había declarado ilegal.



“Somos conscientes de lo que ha pasado hoy aquí. Nadie vive en un iglú. Ha sido muy difícil, una situación extraña para todos”, reconoció el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Sabemos que el club estaba intentado aplazar el partido. No ha sido posible y hemos jugado a puerta cerrada. Ha sido complicado. No estábamos muy centrados. Afortunadamente en la segunda parte hemos estado mejor. Nos ha costado mucho”.



Tras el triunfo, el Barsa cuenta con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado Sevilla, que ganó el sábado por 2-0 al Málaga.



Isco marcó a los 30 y 71 minutos por el Madrid, mientras que Cristiano Ronaldo sigue pendiente de estrenar su cuenta goleadora en la liga y el Espanyol bajó a 14to.



“Nos está costando hacer goles. Hoy era importante coger sensaciones en casa. Ya era hora de ganar aquí. Ojalá sea el inicio de una buena racha”, declaró Isco.



El Atlético de Madrid es cuarto con las mismas 15 unidades que el Valencia, que venció 3-2 al Athletic de Bilbao para seguir invicto y escalar al tercer lugar. Simone Zaza (27), Dani Parejo (34) y Rodrigo Moreno (66) firmaron la victoria ante los bilbaínos, que hilvanaron su sexto partido sin ganar, pese a tantos de Aritz Aduriz (59) y Raúl García (76).



El Villarreal, noveno, se benefició de un triplete de Cédric Bakambu (25, 52 y 76) para derrotar 3-0 al Eibar.



La jornada dominical arrancó con un empate por 4-4 entre Real Sociedad y Betis. William José (13), Mikel Oyarzabal (26), Xabi Prieto (57) y Diego Llorente (86) anotaron por el cuadro donostiarra, actual octavo, mientras que los béticos son sextos gracias a goles del paraguayo Tony Sanabria (6), Zouhair Feddal (28), Joaquín Sánchez (46) y Sergio León (84).



Sin aficionados en una tarde enrarecida, al Barsa le costó agarrar el hilo ante Las Palmas. Aun así, casi cantó gol Messi con un tiro libre al rincón, pero el también argentino Leandro Chichizola tapó la pelota y desvió el posterior remache del uruguayo Luis Suárez.



Paulinho insistió con un cabezazo llegando desde atrás, pero la mejor ocasión del primer tiempo fue para los visitantes, que impactaron un balón en el poste por vía de otro argentino, Jonathan Calleri.



Los ingresos de Andrés Iniesta e Ivan Raktic sentaron bien al Barsa, que vio cómo el croata forzaba una buena parada de Chichizola con una volea lejana.



Del tiro de esquina resultante surgió el gol de Busquets, quien cabeceó limpio el centro de Messi, anticipándose al arquero visitante.



“La Pulga” rozó el segundo con un zurdazo esquinado tras recorte y finalmente batió a Chichizola al controlar un pase interior de Denis Suárez y regatear sin despeinarse.



No contento con alcanzar los dobles dígitos como máximo cañonero de la competición, Messi acabó firmando otro doblete, al definir a un toque una prolongación de Suárez.



Con el partido encarrilado en el tramo final, Valverde lamentó la lesión muscular de Iniesta, que será baja por los próximos diez días.



El Madrid arrolló al Espanyol en el arranque, y a los 25 segundos ya forzó a intervenir a Pau López en una escapada de Isco, que batiría al arquero visitante en su siguiente arribo, disparando raso y con la puntera tras habilitación de Cristiano.



El astro portugués se vio frustrado por López en zapatazo enrabietado, y el portero también sacó una buena mano en cabezazo de Sergio Ramos para erigirse como el mejor de su equipo, que apenas inquietó con una media vuelta al poste de Gerard Moreno.



La segunda parte fue mejor par los blanquiazules, que casi empataron con un remate de Marc Navarro que repelió el costarricense Keylor Navas y una posterior aproximación de Moreno.



Pero fue nuevamente Isco el que sacó a relucir su clase para definir un contragolpe, acomodando el cuerpo para soltar la rosca lejos del alcance de López.