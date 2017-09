Vidal: "Cada vez me falta menos para irme"

SANTIAGO, Chile(AP )

Tras coronar una semana llena de polémica con un autogol en el revés de Chile ante Paraguay por las eliminatorias mundialistas, Arturo Vidal la emprendió contra sus críticos y advirtió que “cada vez me falta menos para irme” de la selección.



Vidal marcó en su propia meta el jueves en la derrota de Chile por 3-0 por la 15ta fecha de la eliminatoria sudamericana.



Durante la semana, el mediocampista de Bayern Munich tuvo que responder a preguntas por los desmanes provocados por amigos que lo acompañaban el lunes por la noche durante una velada en un casino al sur de Santiago.



“Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país!!!”, tuiteó Vidal poco después de la derrota en el estadio Nacional de Santiago. “Pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme!!!”.