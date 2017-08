Si al "Canelo" le duele pagar, "que se quede con su dinero": CMB

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, declaró que ya se "cansó de las actitudes infantiles" de Saúl "Canelo" Álvarez.Sulaimán sostuvo que si al "Canelo" le preocupa pagar la sanción económica por disputar el cinturón supermediano del CMB, "que se quede con su dinero"."Si es ese el problema de ellos (sanción), que se quede con su dinero. Nosotros no tenemos ningún problema, pero ya me cansé de estar callado, lo único que hemos hecho es brindar apoyo y mirar hacia adelante. No entendemos cómo un mexicano que está poniendo en alto el nombre del deporte, se enfrasca en una controversia", comentó Sulaimán.El Consejo Mundial de Boxeo señaló que en la pelea del próximo 16 de septiembre entre Álvarez y Gennady Golovkin, sí estará en disputa el cetro del kazajo, situación que "Canelo" se ha dedicado a desmentir."Definitivamente sí, Golovkin es el campeón y si gana retendrá el cinturón, si pierde ya es decisión de 'Canelo' saber si quiere quedarse o no con el cinturón, pero primero que gane y luego que decida", concluyó Sulaimán, quien como pocas veces mostró molestia al hablar de Álvarez.