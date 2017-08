Bolt: No perderé en mi último mundial de atletismo

LONDRES (AP )

¿Regresará Usain Bolt a las pistas después que concrete su retiro? Jamás.



¿Será que la leyenda jamaiquina puede perder en su fiesta de despedida? Ni lo sueñe.



El hombre más rápido del planeta, y una de las figuras más carismáticas en la historia del atletismo, fue enfático en ambos puntos el martes, antes de competir en el que será su último mundial de atletismo.



Bolt se pasó una hora recordando algunos momentos de su carrera, hablando sobre sus planes y compartiendo su visión sobre el futuro de un deporte que se quedará sin su máxima estrella.



Con la barba de chivo que utiliza durante los mundiales, pero no en los Juegos Olímpicos, el astro que ganó sus nueve finales olímpicas con una sonrisa en el rostro y todo tipo de récords descartó la posibilidad de que vuelva a correr una vez cuelgue los botines:



“Para mí, los próximos campeonatos serán divertidos, porque llegó el momento de ser un espectador y ver quién puede con los nervios”, dijo el 11 veces campeón mundial, que cumple 31 años el 21 de agosto.



Sobre la posibilidad de que cambie de parecer si pierde el sábado en la final de los 100 metros, respondió: “Eso no pasará, así que no tendremos ese problema. No se preocupen”.