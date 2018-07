¿Marcelo titular vs México?

SAMARA, Rusia(AP)

Danilo está disponible por Brasil para su duelo ante México, después de perderse los últimos dos partidos en Rusia con una lesión en la cadera derecha, pero Marcelo no jugará por un problema de espalda, confirmó el entrenador Tite el domingo.



El médico del equipo Rodrigo Lasmar anunció el sábado que Danilo, lateral derecho del Manchester City podría ver acción en el partido de octavos de final de este lunes en Samara.



Marcelo, quien salió del último partido de la fase de grupos ante Serbia por espasmos en la espalda, no estará en el duelo ante el Tri. Será reemplazado por Filipe Luis, quien tomó su lugar en el encuentro contra Serbia.



El seleccionador brasileño explicó que la decisión de reservar a Marcelo fue en parte porque se espera que la temperatura llegue a los 35 grados centígrados el lunes en Samara.



"No vamos a pagar el precio con su salud”, dijo Tite en conferencia de prensa, agregando que, aparte de Marcelo, la alineación se mantendrá igual que en el partido contra Serbia.

“¡Gracias por todos sus mensajes! ¡Gracias a Dios no es nada serio! ¡Volveré pronto!”, escribió Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, en Twitter tras el partido contra Serbia.



El extremo Douglas Costa, de la Juventus, sigue recuperándose de una molestia en el muslo derecho que sufrió en la fase de grupos y tampoco jugará el lunes.

Brasil ha enfrentado cuestionamientos sobre si la serie de lesiones está relacionada con los excesivos entrenamientos de cara al torneo.