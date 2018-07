Croacia a cuartos, desde el manchón penal

NIZHNY NÓVGOROD, Rusia (AP)

El cuarto encuentro de octavos de final tuvo un inicio vibrante. Apenas al minuto 2, el conjunto danés ya se había puesto al frente del marcador gracias a un cabezazo Mathias Jorgensen, como la anotación de Dinamarca más rápida en Copas del Mundo.



No obstante, la alegría no duro mucho cuando Mario Mandzukic, el sexto goleador croata diferente en este Mundial, más que cualquier otro equipo; equilibró el tanteador.



Croacia fue una sombra del equipo que derrotó a Argentina 3-0 y que sorteó la primera ronda con tres victorias.



En ningún momento mostró el juego fluido de sus anteriores presentaciones ante una Dinamarca que pone énfasis en la defensa y le cerró todos los espacios.



Luka Modric hizo su generoso despliegue de siempre pero Ivan Rakitic no incidió demasiado en el juego, aunque motivó dos intervenciones lucidas del arquero danés Kasper Schmeichel con remates de media distancia. Un tercer tiro suyo desde afuera del área pasó muy cerca de un poste en tiempo de descuento.



Los daneses impusieron su juego rústico, a base de marca y pelotazos. Probaron tan solo un par de veces al portero croata Danijel Subasic, que no se dejó sorprender.



El partido transcurrió así sin acciones de riesgo frente a los marcos.



El ganador de este duelo enfrentará en cuartos de final a Rusia, que unas pocas horas antes eliminó a España al ganar una definición por penales después de que el partido y un alargue terminasen 1-1.



Luka Modric tuvo en sus pies evitar la definición de otro boleto a cuartos de final en este día desde los 11 pasos, precisamente con una pena máxima a 4 minutos del fin de la prórroga; pero el mediocampista del Madrid entrego su cobró a las manos de Schmeichel.



PENALES



La agónica definición en tandas penales trajo consigo 10 disparos desde el manchón, siendo Rakitic el que marcó el definitorio para el avance de la selección Croata; con ello se medirán a Rusia en Cuartos de Final.