Osorio y Tite se vuelven a enfrentar, ahora en Mundial

SAMARA, Rusia(AP)

Cuando México enfrente a Brasil por los octavos de final del Mundial el lunes, no será la primera vez que Juan Carlos Osorio y Tite se vean las caras dentro de un campo de fútbol.



Osorio, quien es entrenador de México, y Tite, quien ocupa el timón del cuadro brasileño, se vieron las caras el 9 de agosto del 2015 en un partido que finalizó 1-1 entre el Sao Paulo del colombiano y el Corinthians del estratega brasileño.



"Corinthinas era líder del campeonato, con Elías y Renato Augusto...recuerdo el marcador y que Sao Paulo merecía más", dijo Osorio en rueda de prensa. "Desde ese momento supe valorar que Tite era un gran entrenador. No me sorprende el gran trabajo que ha hecho con Brasil".



Dos meses después Osorio dejó al Sao Paulo para dirigir a México. Tite abandonó al Corinthians y asumió el cargo al frente de la selección brasileña en junio de 2016.



Ahora el destino los vuelve a enfrentar. Solo que, a diferencia de hace tres años, invariablemente uno de los dos saldrá del estadio con el puño en alto.