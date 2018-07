Cuenta pendiente

KAZAN, Rusia(AP)

Messi se despidió de Rusia 2018 sin pena ni gloria, marcado tal vez para siempre por no haber podido ganar nada con la selección albiceleste, cuando Francia derrotó 4-3 a los argentinos en los octavos de final.



Argentina se lleva en las valijas un revés 3-0 con Croacia, un empate 1-1 con Islandia y una sola victoria, 2-1 ante Nigeria, que le dio el pase a la segunda fase con escasos cuatro puntos.



Más que eso, se va con una imagen desdibujada, de equipo que perdió totalmente el rumbo y nunca supo bien a qué jugaba.



Messi no formuló declaraciones tras el revés ante Francia, pero el técnico Jorge Sampaoli reconoció que no se supo aprovechar todo el genio del astro del Barcelona.



No es el primer caso de un genio privado del gozo de alzar la Copa Mundial. Ahí están Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Ferenc Puskas y Eusebio, entre otros.



Sus frustraciones en los mundiales también dan munición a sus detractores, que le echan en cara que no es un líder como Diego Maradona, el capitán del seleccionado que conquistó el último título argentino, el de México 1986.



Messi venía de perder tres finales seguidas con la selección —la del último Mundial en 2014 y las de las dos últimas ediciones de la Copa América en 2015 y 2016— y había renunciado el equipo diciendo que ya lo había dado todo y que el destino se había empeñado en negarle una coronación con su selección.