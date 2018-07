Tri va por hazaña

(GH)

Una vez más la prueba ha sido superada, ahora sigue lo más difícil.



Pese a la derrota ante Suecia, México logró su pase a los octavos de final por séptimo Mundial consecutivo. Se dice fácil, pero se ha requerido de 24 años de constancia en el máximo evento futbolístico.



Desde cambios no realizados a tiempo, experimentos a la hora cero, exceso de confianza, mala suerte o yerros arbitrales en contra, México ha sido incapaz de meterse a los cuartos de final fuera de casa.



La única vez que lo consiguió fue como anfitrión en México 1986. En aquella ocasión venció a Bulgaria 2-0 para después caer en penales ante Alemania en cuartos de final.



Desde entonces la ronda de los octavos de final ha sido de pesadilla. En Estados Unidos 1994 se superó el “grupo de la muerte” como líder, pero se cayó ante una Bulgaria repleta de figuras en penales.



Cuatro años después en Francia, el Tri tuvo en la lona a Alemania pero no lo supo matar y terminó por perder 2-1.



La derrota más dolorosa en esa ronda fue quizá en Corea-Japón 2002, cuando se perdió con el odiado rival: Estados Unidos. En aquella ocasión la soberbia se pagó caro con 2-0 en contra.



Argentina fue la bestia negra en dos Mundiales seguidos. En Alemania 2006 eliminó a México con un golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra, mientras que en Sudáfrica 2010 se aprovechó de un gigantesco fuera de lugar que no marcó el árbitro y una pifia de Ricardo Osorio para volver a echar al Tri.



La más reciente y una de las que más caló, fue en la edición pasada en Brasil. México vencía a Holanda 1-0, pero dos tantos en los últimos cinco minutos volvieron a dejar al país con la miel en los labios.