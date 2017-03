El Barcelona golea al Sporting y vuelve a apretar al Madrid

BARCELONA, España(AP )

Lionel Messi y Luis Suárez engordaron su cuenta como máximos cañoneros de la liga española y el Barcelona goleó el miércoles por 6-1 al Sporting de Gijón para ponerse transitoriamente líder de la liga española y presionar de nuevo al Real Madrid Los azulgranas, ahora con 57 puntos, ya consiguieron ponerse primeros unas horas durante el pasado fin de semana cuando ganaron 2-1 al Atlético de Madrid, aunque el Madrid recuperó luego la cima al vencer 3-2 en Villarreal.El cuadro blanco, actualmente con 55 unidades, volverá a tener ocasión de retomar la punta a continuación, en caso de vencer de local a Las Palmas por la 25ta fecha. En cualquier caso, el Madrid conserva otro partido pendiente de disputa contra el Celta de Vigo, aplazado por mal tiempo.Tras un mes de febrero de lo más irregular, el Barsa al fin convenció a sus aficionados con un contundente triunfo ante el Sporting, que sigue en zona de descenso, antepenúltimo con apenas 17 unidades.Messi abrió la cuenta a los nueve minutos con su 21ra diana del campeonato, que mantiene al astro argentino en lo alto de la tabla de máximos cañoneros con dos goles de ventaja sobre Suárez.El uruguayo provocó el gol en contra de Juan Rodríguez a los 11, antes de anotar el tercer tanto local a los 27. Entremedio, el Sporting anotó su único gol por vía de Carlos Castro (21), y luego concedió el cuarto de Paco Alcácer (49), relevo al descanso de Suárez. Neymar (65) añadió el quinto, e Ivan Rakitic (87) el sexto para el equipo de Luis Enrique, que el sábado recibirá al Celta por la 26ta fecha.En partido simultáneo, Villarreal también arrolló 4-1 en cancha del colista Osasuna, que sigue sin vencer de local en el campeonato y suma solo 10 unidades.El colombiano Santos Borré, ingresado de suplente, marcó sus dos primeros goles en el campeonato con dos escapadas casi calcadas los 74 y 78 minutos, pero fue Roberto Soriano quien adelantó al "Submarino Amarillo" con un gol al segundo minuto de juego.Roberto Soldado amplió tras repetir el lanzamiento de un penal a los 27, aunque los castellonenses permitieron el recorte momentáneo de Roberto Torres (64), también desde los 11 metros.El Villarreal se mantiene sexto con 42 puntos, a tres de los puestos que dan boleto a jugar la próxima Liga de Campeones.La jornada se completa a continuación con los cotejos Celta-Espanyol y Granada-Alavés.En el estadio Camp Nou, Rafinha abrió el partido con una comba ajustada que pudo abrir el marcador por el Barsa , aunque fue Messi el autor del primer gol con un cabezazo bombeado y pausado, esperando con paciencia la atropellada salida del arquero ante el pase diagonal de su compatriota, Javier Mascherano.El segundo no tardó en llegar, y partió de las botas de Neymar , malicioso en la asistencia filtrada a Suárez, quien ganó la espalda a la defensa, aguantó el achique de Iván Cuéllar y remató con la zurda para que Rodríguez, en su intento de despeje, empujara la pelota hacia su propia portería.Sin nada que perder, el Sporting se lanzó a la aventura, y encontró premio con un disparo al poste de Sergio Alvarez que Castro, siempre instintivo, rebañó en boca de gol ante la pasividad de Samuel Umtiti.El momentáneo recorte hubiera metido en el partido al cuadro visitante, de no ser por el olfato y el talento de Suárez, quien enganchó sin miramientos un mal rechace de Sylvain Babin en el área, y coló la inapelable volea junto al poste derecho de Cuéllar.Burgui, quien manufacturó el gol gijonés, volvió a probar suerte ante Marc-André ter Stegen, quien repelió su zurdazo, mientras que Neymar cerró el primer tiempo con una escapada que frustró en última instancia Cuéllar.Si los visitantes conservaban alguna esperanza de remontar tras el descanso, estas se evaporaron casi de inmediato con el tanto de Alcácer, quien controló una cesión en el área de Messi y definió con temple ante el portero para su segunda diana como barcelonista.Relevado Suárez, también asumió el cambio Messi, no sin antes regalar un tiro libre directo que picó pinchadito y acarició la cruceta.Ya sin el rosarino sobre la cancha, Neymar ejerció de ejecutor a balón parado, y aprovechó la ocasión para subir el quinto con efecto que superó la barrera desde el flanco izquierdo.La diana del brasileño, su séptima del torneo y primera en el Camp Nou en partido liguero, precedió el autoritario zapatazo a quemarropa de Rakitic, quien cerró la fiesta por el Barsa , pendiente ahora de la respuesta del Madrid.