Gallos Blancos jugará una final ante Tiburones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

El director técnico de los Gallos Blancos de Querétaro, Luis Fernando “El Flaco” Tena, dijo que el partido contra Veracruz es como una final, ya que son los dos equipos involucrados directamente en la lucha por mantenerse en la primera división del futbol mexicano.



“Estamos igual que la gente, viéndolo como una final y muy conscientes de la importancia que tiene este partido. Todos lo sabemos, basta con ver la tabla de puntuación y sabemos la importancia y los jugadores están igual han entrenado muy bien, están muy conscientes, vamos muy bien, esperamos un partido complicadísimo porque Veracruz ha mejorado mucho obviamente también sabe lo que se juega, y la gente está así, consciente de lo que es el partido y necesitamos el apoyo de nuestra gente”, estableció.



Para este juego podrá contar con plantel completo a excepción del defensa lateral Miguel Samudio, que vio la tarjeta roja ante Monarcas Morelia y tendrá que apreciar este encuentro desde las gradas del estadio Corregidora.



“Todos bien, todos queriendo jugar, es un plantel muy completo, lamentablemente no perdonaron a Miguel Samudio, sí, nuestra directiva apeló porque realmente pues todos los especialistas coincidían en que no era expulsión ante Morelia. Teníamos la esperanza de que pudieran levantar el castigo, lamentablemente no sucedió así”, comentó.



Sin embargo “El Flaco” no quiso criticar a los silbantes y prefiere dejar trabajar a la Comisión de Arbitraje.



"En general la verdad que nosotros tenemos por costumbre no habar del arbitraje, sí, lo del otro día, un expulsado al minuto 8 realmente pues obviamente nos afecta, pero como siempre decimos, sabemos que se equivocan en todas las partes del mundo, a veces a favor y a veces en contra, entonces el arbitraje pues el (árbitro) que quieran mandar, para nosotros es igual”.



Por último, apuntó que Daniel Villalva es el jugador más peligroso que tienen los Tiburones Rojos desde hace tres temporadas, por lo que deberán tener especial atención en él; además, explicó la forma en que cree que se plantarán en el “Coloso del Cimatario”.



“Pensamos que Veracruz jugará como visitante como lo hizo contra Puebla en su último partido, que se arma muy bien atrás y luego desdoblan con mucha gente al contra golpe”, dijo.