Investigan a West Ham por email racista sobre africanos

LONDRES(AP )

La Asociación de Futbol inglesa investiga a West Ham por racismo, después que el director de reclutamiento de jugadores del club fue citado diciendo a agentes que el equipo no fichará a más futbolistas africanos.



Tony Henry argumentó que no quieren contratar a jugadores africanos porque “tienen una mala actitud” y “provocan desastres” cuando no están con el equipo, según un correo electrónico enviado el sábado, y que fue reportado por el diario Daily Mail.



La investigación del periódico provocó que West Ham suspendiera a Henry mientras realiza “una investigación completa y a fondo”, aunque ahora tanto Henry como el equipo están bajo la lupa de las autoridades del futbol.



“West Ham no tolerará ningún tipo de discriminación y, por lo tanto, actuó de inmediato debido a la seriedad de estas acusaciones”, dijo el equipo del este de Londres en un comunicado. “La familia de West Ham United es inclusiva, en la que todos se deben sentir bienvenidos sin importar su género, edad, capacidad, raza, religión u orientación sexual”.



Henry argumentó que la política “no tiene nada que ver con la raza africana”.