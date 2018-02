Niegan visa estadounidense a Maradona

(El Universal)

El gobierno de Estados Unidos le negó la visa a Diego Armando Maradona.



Durante una entrevista a la televisión venezolana, el ex astro argentino insultó al presidente estadounidense Donald Trump, pese a la recomendación de su abogado de no hacerlo.



Maradona inició el trámite de visado, debido a que tiene un proceso legal en Miami contra su ex esposa, Claudia Villafañe.



"Cuando estábamos por conseguir la visa, Maradona dijo que Donald Trump es un 'chirolita'. Así que imagínense que mi pedido quedó en el segundo subsuelo de la Embajada. Le dije: 'Diego, por favor no hables de Estados Unidos' porque, cómo la entrevista era para TeleSur, sabía que la cosa vendría por ahí. Y la segunda pregunta fue: ¿Qué opinas de Donald Trump? 'Es un chirolita'. Después de ahí me parece que yo voy a tener que representarlo como apoderado en el juicio contra Villafañe en Miami", explicó Matías Morla, el litigante del "10".



Maradona no puede entrar a Estados Unidos desde el Mundial de 1994, cuando dio positivo en un examen antipoping.