El poder en sus manos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un equipo no puede ganar el Super Tazón a pesar de una mala actuación de su quarterback, afirmó el periodista de Fox Sports Ricardo García, ya que es la posición con más responsabilidad en el campo.



Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia se ven las caras en el Super Domingo y lo que hagan o dejen de hacer Tom Brady y Nick Foles, respectivamente, influirá directamente en el resultado del encuentro, opinó en entrevista con EL IMPARCIAL.



"Definitivamente que los dos equipos requieren que sus quarterbacks tengan una muy buena tarde para ganar el juego, principalmente no entregar el balón a la defensa contraria, no necesariamente tiene que ser un partido de 300 yardas de un quarterback para poder ganar un Super Tazón, pero en ese aspecto el porcentaje de pases completos, conversiones en terceras oportunidades y en aquellas posesiones dentro de la yarda 20 del rival que se traduzcan en puntos, a eso me refiero con que los dos equipos necesitan tener una buena tarde de sus quarterbacks".



Del lado de los Patriotas, el integrante del programa Fox Impacto NFL explicó que Brady no se puede dar el lujo de perder balones ante una defensiva como la de Filadelfia.



"Ya lo vimos el año pasado, Nueva Inglaterra estuvo en un hoyo y dependió de una magistral actuación de Tom Brady en ese cuarto periodo para ganar el partido.



"Las malas actuaciones de Brady podrían llevar a Nueva Inglaterra a perder la posesión del balón, ante un equipo como Filadelfia que es muy oportunista, una escuadra que fue la cuarta mejor de la liga en ese diferencial de pérdidas de balón, con más once", argumentó.



Pese a la inexperiencia de Nick Foles como mariscal de campo de las Águilas, Ricardo García destacó lo efectivo que ha sido para pasar el balón.



"Foles llega a este juego como el quarterback con el mejor rating de todos los pasadores de postemporada; a pesar de que no es un nombre de la talla de Tom Brady, tiene por lo menos la precisión en sus pases y la capacidad de convertir terceras oportunidades y eso es lo que Filadelfia le va a pedir".



Patriotas no tan favoritos



El periodista de origen panameño respaldó la idea de que los Patriotas son favoritos para llevarse la victoria, aunque no le parecería una sorpresa que los Águilas levantaran el trofeo.



"Filadelfia ha tomado esa condición de ‘no favorito’ a su favor porque la oportunidad que he tenido de hablar con los jugadores reconocen ese menosprecio, y así lo consideran ellos, a un equipo que tuvo la mejor marca de la Conferencia Nacional (13-3), que tuvo en su momento al jugador que era el más fuerte candidato al Más Valioso en Carson Wentz.



"Ellos creen que para llegar a estas instancias no fue sólo producto de la actuación de Wentz, que tienen otros elementos que tuvieron una gran temporada, tienen una muy buena defensiva, fue la número uno de la liga en contra del juego por tierra, la cuatro en puntos permitidos y pases interceptados, a pesar de no tener un receptor de mil yardas o un corredor de mil yardas, es un equipo con mucho balance que no depende de una sola figura".