Drama en el Caribe

Como en la mayoría de los procesos de selección de elementos para conformar un representativo, hay algunos que no terminan contentos con las decisiones tomadas, y el caso del equipo mexicano que participará en la Serie del Caribe no será la excepción.El pasado martes por la tarde, la Liga Mexicana del Pacífico anunció el róster que asistirá a la justa a celebrarse en los próximos días en Jalisco y las reacciones no se hicieron esperar.Fueron los mismos peloteros quienes utilizaron las redes sociales para hacer un reclamo por considerar injusta su ausencia de esta lista, o la de algún compañero.Tal vez el caso más sonado fue el de Sergio Romo, lanzador ligamayorista, quien al no ver su nombre apuntado reaccionó con un tuit que decía "Jaja, gracias por todo @LMPBeisbol", en tono irónico.Posteriormente, en interacción con otro usuario, expresó que el circuito le había pedido que se quedara en Guadalajara porque se integraría al tricolor, pero a final de cuentas no fue así.En otro de los tuits que el relevista de los Rays de Tampa Bay puso en su perfil de Twitter agregó que Tomateros no lo quería en el equipo, además de que le deseaba suerte a sus compañeros que sí irán.Paúl León fue otro de los que mostró descontento, pues en un mensaje mandado a las 21:30 horas del pasado martes aseguró que él merecía un llamado, y le dio retuit a todas las muestras de apoyo que sus seguidores le brindaron.Utilizando el sarcasmo para aderezar sus tuits, Esteban Haro mencionó lo siguiente: "Al cabo que ni quería ir... es que como me hicieron una carrera en todo el playoff, ese fue mi error, no me tenían que hacer ninguna".Además de asegurar que "Mexicali jugó la final el año pasado, ¿que no?" dejando entrever que le parecía injusto el llamado de tantos elementos "emplumados".Aunque no tenía oportunidad de asistir, el ligamayorista Héctor Velázquez alzó la voz por sus compañeros y escribió lo siguiente: "No Alex González, no Haro, ni León? ¿Qué vaina es esta?", mencionando al presidente del circuito, Omar Canizales.