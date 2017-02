Firmino pierde licencia de conducir por 1 año

LIVERPOOL, Inglaterra(AP )

El delantero de Liverpool, Roberto Firmino, no podrá manejar durante un año por conducir ebrio.



El futbolista brasileño también fue multado 20 mil libras (25 mil dólares) por el tribunal de Liverpool.



"Me disculpo, sin reservas, con el club, el técnico, mis compañeros y los hinchas por meterme en esta situación", dijo Firmino.



El jugador fue detenido por la policía mientras conducía en Liverpool en la víspera de Navidad.



Liverpool dijo que sancionó al delantero, pero no dio más detalles.