Fernanda Armenta, ex seleccionada olímpica, herida de bala

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La ex seleccionada olímpica, Fernanda Armenta resultó herida de bala cuando iba como pasajero en un UBER.



Según medios de comunicación, la joven atleta sufrió la perforación de un pulmón al ser herida de bala y se encuentra en terapia intermedia.



La mamá de la deportista, Patricia Gastón, informó que la bala no dañó ningún órgano interno.



Tanto la empresa UBER como el Gobierno de la Ciudad de México no han emitido un comunicado oficial ni se han pronunciado por apoyar económicamente a Fernanda.