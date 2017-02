El Tri lleva sus joyas a Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con Giovani dos Santos e Hirving Lozano como estandartes, la Selección Mexicana de Futbol inicia un año en el que disputará la eliminatoria mundialista, Copa Oro, Copa Confederaciones y cinco partidos amistosos más.El primero de ellos será este 8 de febrero en Las Vegas, Nevada, ante Islandia, rankeada 21, según la FIFA (por 18 de México) y que terminara en octavo lugar en la Eurocopa.Los delanteros de LA Galaxy y los Tuzos del Pachuca son las estrellas del equipo que dio a conocer Juan Carlos Osorio para el duelo que se celebrará el próximo miércoles en el Sam Boyd Stadium de la “Ciudad del Juego”.“Gio ha sido la imagen para vender este partido, eso es indudable, no se habla de nada más, la gente lo quiere ver en la cancha”, dice Eduardo Caiuch, editor del diario “Hoy” de Los Ángeles, California.El delantero del equipo angelino tuvo un buen torneo en la MLS en la temporada anterior. Jugó completos 27 partidos de 28 posibles, anotó 14 goles y dio 12 asistencias.“Aquí el aficionado no se fija tanto, de inicio, en quién viene o en quién no viene, son fieles al Tricolor, pero cuando les mencionas a dos jugadores que están en buen momento como Gio y el ‘Chucky’, seguro se emocionarán mucho más”, agrega el reportero.“La gente está muy entusiasmada por este partido, simplemente por el hecho de que la Selección viene a una plaza que no se había tocado antes. Las Vegas es una ciudad donde hay muchos mexicanos y a donde llegarán más, Los Ángeles están a cuatro horas, la frontera a dos o tres y hay estados vecinos de donde seguramente también vendrán más paisanos”.Para el ex seleccionado y ex mundialista mexicano Carlos Hermosillo, Hirving Lozano es un jugador que puede dar mucho al Tri de cara a sus compromisos eliminatorios rumbo a Rusia 2018. “Hirving Lozano es un jugador que ha crecido mucho futbolísticamente, tiene un futuro importante. Le pegan mucho y es algo que deberían de cuidar, porque es un jugador de exportación y que puede ser importante para la Selección”.“Creo que Hirving vive un gran momento, tiene muchas cualidades, tiene gol, tiene una técnica individual muy importante, es muy rápido en el manejo con el balón, es atrevido, valiente, es un jugador completo”, aseguró, el mundialista por México en 1986 y 1994.Fernando Quirarte, ex mundialista con México en 1986, declaró que “Giovani, quizá no esté en su mejor nivel, pero lo retomará en cualquier momento y podrá aportar mucha experiencia. Hirving hace con la pelota cosas interesantes, desborda, pasa bien, es rápido, además es un jugador bastante peligroso cuando encara, con mucha facilidad para quitarse rivales y por eso le hacen muchas faltas; creo puede aportar mucho a esta Selección”.Un equipo muy juvenil, pero con experienciaLa presencia del capitán Rafael Márquez realza el interés por el encuentro ante Islandia, el primero de los cinco que por contrato con la empresa SUM, la Selección debe disputar en territorio estadounidense.Además, en la lista hay tres jugadores que por primera vez se vestirán de verde: el portero de Rayados de Monterrey, Hugo González, y los zagueros Edson Álvarez, de las Águilas del América , y el de los Rojinegros del Atlas, Luis Reyes.Además se presenta el regreso de Luis Montes, quien después de la lesión que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014, no había podido concretar su vuelta al Tricolor.Oribe Peralta quedó fuera debido a que el América disputará el 7 de febrero, un día después del juego del Tri, el encuentro pendiente de la fecha 1 contra Jaguares.