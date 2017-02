Propone reformar de pies a cabeza

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El tiro con arco mexicano necesita un cambio de fondo. No sólo en la presidencia de su federación, liderada por la yucateca Effy Sánchez, sino también en las asociaciones estatales, opinó la subcampeona olímpica Aída Román.



“Tristemente no tenemos más que tres eventos importantes en los que competir en todo el año. En países como Estados Unidos hay uno cada fin de semana. Se necesita más gente con ganas de organizar competencias, más escuelas, y no depender de lo que haga el estado”, expresó la capitalina.



Aída explicó que desde hace varios meses no ha tenido contacto con los principales dirigentes de su federación.



“No los he buscado ni me han buscado, creo que están un poco dispersos y no los hemos podido ver en un tiempo. En mi caso, no les estoy pidiendo dinero, lo que hago es por cariño, porque me encanta mi deporte. Respecto a los apoyos de la Conade, me respaldarán en algunas competencias y lo veo muy bien porque al no obtener medalla en los Juegos Olímpicos pudieron dar carpetazo y no apoyarme”.



Una de las competencias a las que Román asistirá con sus propios recursos será en Las Vegas.



“Es la Final de Copa del Mundo Indoor. Estoy clasificada en segundo lugar de esa competencia y tengo que asistir”.



Román regresará a la universidad este año y por ello ha decidido combinar sus entrenamientos entre las instalaciones de la Alberca Olímpica “Francisco Márquez” y el Stand Londres 2012 en el Comité Olímpico Mexicano.



“Nunca he necesitado tener un chicotito que me diga lo que tengo que hacer, desde hace algunos años soy autodidacta, sé bien lo que tengo que hacer”, comentó la seleccionada, quien este martes entrenó acompañada de su perrito Bowie.



A Román le entusiasma la idea de que la selección nacional se renueve, pues el nivel se incrementará con la competencia.



“Hay caras nuevas. México tiene la gente, el clima y las instalaciones para sobresalir. Desafortunadamente no hay tantos entrenadores de calidad, pero no por eso no se va a poder. He visto a muchos compañeros con las habilidades para poder estar en la selección. Hay otros talentos como Gaby Bayardo que ya fue a Juegos Olímpicos y que tiene mucho que dar”, explicó la arquera, quien fue eliminada en la ronda de los 32.



La próxima competencia de Román será el Nacional que se llevará a cabo a finales de febrero en el Comité Olímpico Mexicano. En su calendario también está el Grand Prix que se realizará en la Ciudad de México y Monterrey, así como las Copas del Mundo que se disputarán en Shangai, Salt Lake City y Berlín para cerrar la temporada con el Campeonato Mundial en México.



Hace apenas una semana, Aída se quedó en los cuartos de final de la Copa del Mundo que se celebró en Marruecos.



“Creo que voy por buen paso. Regresé a entrenar en octubre del año pasado y desde entonces he tenido mucha actividad, como una competencia que tuve el 20 de noviembre en Luxemburgo y después la Copa del Mundo. Entrené todo diciembre y espero poco a poco encontrar mi mejor forma deportiva”, finalizó.