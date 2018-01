VIDEO: Muestran avance del documental de Hirving Lozano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El PSV, club holandés en el que milita el atacante mexicano Hirving Lozano, anunció hace algunas semanas el documental de la vida del 'Chucky'.El documental que plasma la trayectoria del mexicano a través del futbol mexicano y su salto al balompié europeo, salió a la luz el último día del año en tierras holandesas; sin embargo, el conjunto de los Granjeros nos dejó algunos pequeños fragmentos del esperado film.En uno de los pequeños videos aparece un mensaje de Andrés Guardado, ex jugador y símbolo del PSV. El capitán de la Selección Mexicana describe la personalidad de Lozano y le envía algunos consejos.Por otro lado, la pareja sentimental de Hirving cuenta en el documental el entorno más cercano del surgido en los Tuzos de Pachuca.Sin lugar a dudas, PSV dejó con las ganas de ver el documental completo, algo que aún no se confirma pero es muy probable que llegué a México en un futuro no muy lejano.