Netflix analiza prohibir las cuentas compartidas

(Agencias)

Recientemente, la compañía de entretenimiento vía streaming, Netflix, se pronunció a favor de impedir que sus usuarios continúen compartiendo sus cuentas, debido a que ello representa pérdidas millonarias para la empresa.



Un estudio elaborado por la consultora Parks Associates encontró que Netflix deja de ganar hasta 3 mil 500 millones de dólares a consecuencia de que un tercio de sus espectadores reproduce contenido usando contraseñas ajenas.



Al respecto, se presentaron opiniones que califican a esta acción, también conocida como "password-sharing", como piratería.



"Se trata de personas consumiendo algo por lo que no han pagado. Y cuanto más obviemos enfrentarnos a esta práctica, más se genera una dinámica en la que las personas piensan que esto es aceptable. Y no lo es", aseguró el vicepresidente ejecutivo de ventas afiliadas y marketing de los canales de Disney, Justin Connnolly.



Por su parte, Todd Yellin, VP Product Innovation de Netflix declaró que la plataforma alcanza los 300 millones de espectadores, pero las cifras oficiales apuntan a que solo se tienen registradas 104 millones de cuentas pagadas en todo el mundo.



Tal hecho se le atribuye a que familias y grupos de amigos prefieren compartir una sola cuenta a adquirir otras opciones de paquetes, provocando que el número de nuevos suscriptores no aumente, señala el ejecutivo.