Jeringa de esponjas, nueva opción para evitar hemorragias

(Agencias)

Creada para controlar sangrados graves y potencialmente mortales en tan sólo 20 segundos, la jeringa XSTAT 30 es un vendaje multiesponja de uso militar, que ahora también podrá ser empleado en adolescentes y adultos de la población general.



El vendaje XSTAT 30, señala la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), está diseñado para tratar heridas generadas en el campo de batalla y en las que comúnmente no es posible colocar un torniquete, como en la ingle o las axilas.



"Cuando se desarrolla un producto para su uso en el campo de batalla, generalmente se espera que funcione en el peor de los casos donde la atención avanzada podría no estar disponible de inmediato", comenta en un comunicado William Maisel, director de la Oficina de evaluación de dispositivos de la FDA.



El dispositivo está disponible en paquetes de uno o tres aplicadores tipo jeringa, que contienen 92 esponjas de celulosa comprimidas con un recubrimiento absorbente. Mismas que se expanden y se hinchan para llenar la cavidad de la herida, creando una barrera física temporal al flujo sanguíneo.



El número de esponjas necesarias para el control de la hemorragia dependerá del tamaño y la profundidad de la herida. No obstante, cada aplicador puede absorber alrededor de un litro de sangre, y hasta tres aplicadores pueden ser utilizados en un paciente.



El vendaje se usa hasta por cuatro horas, tiempo estimado para que el paciente reciba atención quirúrgica. Sin embargo, aclara la FDA, sólo debe ser usado en pacientes con alto riesgo de hemorragia inmediata y choque traumático avanzado.

Pese a esto, su uso no está indicado en tórax, abdomen, pelvis o tejidos por encima de la clavícula.



El vendaje está a disposición de ambulancias y hospitales de Estados Unidos para atender casos de extrema urgencia, informa la FDA.