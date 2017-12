Crean app que te hará invisible

(Agencias)

Kazuya Noshiro, director ejecutivo de la empresa de desarrollo de juegos ViRD, compartió un video en el que su rostro se camufla con el fondo de su cocina al usar esta aplicación que simula una máscara al estar frente a la cámara.



Por el momento, el resultado no es perfecto, ya que la parte superior y los extremos de la cabeza del desarrollador japonés siguen siendo visibles, además, en las zonas de sus ojos y boca, pueden apreciarse unas pequeñas rendijas que no logró ocultar completamente. Sin embargo, la máscara es capaz de imitar perfectamente el fondo y de adaptarse a los movimientos que Noshiro hace con la cabeza.



A través de su cuenta de Twitter, el japonés dijo a sus seguidores que su aplicación fue creada en Unity, un motor de desarrollo de juegos creado por Unity Technologies.



Asimismo habló de los usos que tendrá la app una vez que se perfeccione. Por ejemplo, intentar asustar o simplemente hacer desaparecer una cara que no se desee ver en una película o en un discurso político. Pese a que aún no se tiene a certeza de qué tan versátil será la aplicación, se espera que tenga el potencial para eliminar a los que despreciamos, dice a sus seguidores Kazuya Noshiro.



Luego de que el desarrollador japonés utilizara la cámara dual del iPhone X para crear esta ilusión visual en la que un sensor se encarga de capturar el rostro mientras el otro capta el fondo, se especula que la cámara TrueDepth será necesaria para alimentar esta función en el futuro, pues se trata de la única cámara de smartphone con la tecnología necesaria para habilitar Animoji y FaceID.



Por lo que es muy probable que la aplicación de invisibilidad para el rostro sea exclusiva para los usuarios de este modelo de Apple. Aún no se conoce la fecha oficial para el lanzamiento en la App Store.