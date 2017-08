El asteroide Florence, el más grande en pasar junto a la Tierra

(Tomada de la Red)

El asteroide Florencia, un gran asteroide cerca de la Tierra, pasará sin peligro por la Tierra el 1 de septiembre de 2017, a una distancia de unos 6,7 millones de kilómetros, el equivalente a 18 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Florencia está entre los asteroides más cercanos a la Tierra que tienen varios kilómetros de diámetro. Las mediciones del telescopio espacial de Spitzer de la NASA y de la misión de NEOWISE indican mide unos 4.4 kilómetros de diámetro.Recordemos que el asteroide que inició la extinción masiva que acabó con los dinosaurios tenía unos 10 kilómetros de diámetro."Aunque muchos asteroides conocidos han pasado más cerca de la Tierra de lo que Florence lo hará el 1 de septiembre, todos ellos eran más pequeños", dijo Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos de la NASA (CNEOS). "Florence es el mayor asteroide que pasa tan cerca de nuestro planeta desde que comenzó el programa de la NASA para detectar y rastrear los asteroides cercanos a la Tierra".Podrá verse desde la Tierra, aunque no será fácil: irá atravesando las constelaciones de Piscis Australis, Capricornio, Acuario y Delphinus, indica Muy Interesante Este encuentro relativamente cercano proporciona una oportunidad para que los científicos estudien el asteroide de cerca. Las imágenes de radar que se obtengan mostrarán el tamaño real de Florence y también podrían revelar detalles de su superficie.El radar se ha utilizado para observar centenares de asteroides. Cuando estos pequeños 'certificados de nacimiento' de la formación del sistema solar pasan relativamente cerca de la Tierra, el radar espacial profundo resulta una poderosa técnica para estudiar sus tamaños, formas, rotación, rasgos superficiales y rugosidad, y para una determinación más precisa de su trayectoria orbital.¿Podrá verse desde la Tierra?La respuesta es sí, aunque sólo podrán verlo observadores bastante expertos.Florence es el más luminoso de entre los grandes asteroides conocidos, por ello podrá hacerse visible en el momento en que esté más cerca de la Tierra. Para poder apreciarlo será necesario mirar en la dirección adecuada: Florence irá atravesando progresivamente las constelaciones de Piscis Australis, Capricornio, Acuario y Delphinus. Además, habrá que esperar entre cinco y diez minutos para ver un ligero desplazamiento de un puntito en el cielo, que será el casi imperceptible movimiento de Florence.Juega en contra, además de los casi 7 millones de kilómetros de distancia, el hecho de que Florence no se mueve demasiado deprisa: apenas avanza unos 14 kilómetros por segundo mientras la Tierra se desplaza a casi 30 kilómetros por segundo.El asteroide Florence fue descubierto en marzo de 1981. Fue nombrado así en honor a Florence Nightingale (1820-1910), fundador de la enfermería moderna.El encuentro de 2017 es lo más cerca que se encontrará de la Tierra este asteroide desde 1890. La última vez que nos cruzamos fue el 29 de agosto de 1930 y no volveremos a encontrarnos hasta el 1 de septiembre de 2057. Los científicos de la NASA calculan que hasta dentro de unos 500 años no volverá a encontrarse tan cerca de la Tierra como ahora.